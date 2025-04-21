BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için heyecan dorukta. Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler, sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. İOKBS bursluluk sınavı tarihine ilişkin merak edilenler ve sınav yerlerinin duyurulup duyurulmadığı konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İOKBS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav yerlerine dair tüm detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 İOKBS bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı, tek oturum halinde uygulanacak. Sınavda öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini MEB'in resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

İOKBS BURSLULUK SINAVININ GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı İOKBS bursluluk sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az yedi gün önce Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak. Adaylar, sınav giriş yerlerini ve belgelerini MEB'in resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecekler. Ayrıca, öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden de sınav giriş belgelerini temin edebilecek. Giriş belgelerinde öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve özel ihtiyaçlar gibi bilgiler yer alacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI

Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin, sınav günü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte sınav merkezlerinde bulunmaları zorunludur.