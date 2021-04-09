Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi ? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi ? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi ? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

Bursluluk sınavı (İOKBS) ertelendi haberleri araştırılmaya başladı. Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi ? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı hakkında yeni tarih verdi mi? Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi ? Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Nisan ayında yapılacak Busluluk sınavı ( İOKBS) ertelendi. Artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle ertelenen konu ile ilgili Ziya Selçuk neler dedi?

BURSLULUK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

Konu ile ilgili soruları yanıtlayan Ziya Selçuk; "Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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