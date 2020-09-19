Bursaspor-Antınorduspor kaç kaç? Bursaspor ilk 11'ler! Bursaspor-Altınorduspor golleri ve daha fazlası! Bursaspor, sezonun 2'inci haftasında deplasmanda karşı karşıya. Bursaspor-Altınordu maçı kaç kaç? Bursaspor-Altınordu kaçıncı dakikada gol oldu? Bursaspor-Altınordu maçı galibi hangi takım?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Mert Güzenge'nin hakemliğini yaptığı Bursaspor-Altınordu maçı kaç kaç? BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI KAÇ KAÇ? Bursaspor, Ali Akman'ın gölüyle 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bursaspor ikinci yarıda Emirhan Aydoğan'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarı ise merakla bekleniyor. BURSASPOR İLK 11'LER Ataberk Dadakdeniz- İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan- Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak- Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Recep Aydın- Ali Akman.