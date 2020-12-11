BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi

11.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:16
BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu BursaRay sefer saatleriyle alakalı düzenleme yapıldı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu BursaRay sefer saatleriyle alakalı düzenleme yapıldı.

Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 12 Aralık Cumartesi günü BursaRay seferleri 25 dakika arayla yapılacak olup seferler saat 23.00'de sonlandırılacaktır" denildi.

Ayrıca ikinci uyarıda ise, "13 Aralık Pazar günü Acemler - Üniversite İstasyonları arası BursaRay seferleri yapılacak çalışma nedeniyle HİZMET VEREMEYECEKTİR. Bu güzergahta OTOBÜS SEFERLERİ hizmet verecektir. Tüm değerli yolcularımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerine düzenleme
Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerine düzenleme
İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi
İzmir'de kısıtlılık saatleri ve hafta sonlarına özel toplu ulaşım düzenlemesi
Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi
Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Gonca Vuslateri
Spor Neymar Samatta Ali Palabıyık Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:21:19. #1.15#
title