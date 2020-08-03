Bursalılar 40 derecede yanarken, onlar 7-8 derecede yüzdü
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Bursalılar 40 derecede yanarken, onlar 7-8 derecede yüzdü

Bursalılar 40 derecede yanarken, onlar 7-8 derecede yüzdü Uludağ'ın zirvesinden gelen suların oluşturduğu havuzlar görenleri büyüledi Bursa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, Uludağ'ın zirvesindeki şelale ve havuzlara giren dağcılar, buz gibi sularda yüzdü.

03.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:21

Bursalılar 40 derecede yanarken, onlar 7-8 derecede yüzdü

Uludağ'ın zirvesinden gelen suların oluşturduğu havuzlar görenleri büyüledi

BURSA - Bursa'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, Uludağ'ın zirvesindeki şelale ve havuzlara giren dağcılar, buz gibi sularda yüzdü.

Uludağ, kışın olduğu kadar yaz aylarında da vatandaşların ilgisini çekmeyi başarıyor. Serin ve temiz havasının haricinde yeşiliyle insana huzur veren Uludağ'ın görülmeyen güzelliklerini ise dağcılar gözler önüne seriyor. Uludağ'ın kuzey vadisinden hareket eden dağcılar, Saitabat şelalesine kadar indi. Güvercinlik vadisindeki şelale ve havuzları bir bir geçen dağcılar, bazı kısımlarında ise 7-8 derece olan suda serinlemeyi ihmal etmedi.

Şehir merkezinde 40 dereceyi aşan sıcaklarda serinlemek için vatandaşlar farklı çareler ararken, Uludağ'ın şelale ve havuzlarına giren dağcılar ise buz gibi suda durmakta zorlandı. Yüksek kesimlerden süzülen suyun sesi, oluşan havuzların berraklığı, dağcıları kendine hayran bıraktı.

Dağcı İsmet Şentürk, "Güvercinli vadisi, Uludağ'ın kuzey vadilerden biridir. Saitabat şelalesine inen bir vadidir. Arkadaşlarla birlikte Uludağ'ın zirvesinden aşağı doğru indik. Havuzların ve şelalelerin güzelliği karşısında büyülendik. Hiç görüşmemiş alanlarına ulaşarak vatandaşlarımızın da izlenimine sunduk. Bu sıcak günlerde bizlerde hem sporumuzu yaparken, hem de serinledik. Suyun sıcaklığı 7-8 dereceden fazla değildir. Bu güzellikler hepimizin bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğa sporu yapanlar içinde çok farklı alanlar mevcut. Bu geçişleri sadece tecrübeli ve teknik malzemeye sahip olanlar yapabilir" diye konuştu.

Bursalılar 40 derecede yanarken, onlar 7-8 derecede yüzdü

Kaynak: İHA

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