BURSALI İŞ İNSANI HÜSEYİN ÖZDİLEK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'da, iş insanı Hüseyin Özdilek'in, 92 yaşında yaşamını yitiren annesi Dürdane Özdilek, düzenlenen cenaze töreninin ardından, toprağa verildi.

Bursa'da, iş insanı Hüseyin Özdilek'in, 92 yaşında yaşamını yitiren annesi Dürdane Özdilek, düzenlenen cenaze töreninin ardından, toprağa verildi. Bursa'da dün yaşlılık nedeniyle hayatını kaybeden Dürdane Özdilek'in cenaze töreni Organize Sanayi Camii'nde düzenledi. Törene, Hüseyin Özdilek, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı İsmet Karaca Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, çok sayıda sanayici ve iş insanıyla, Özdilek ailesinin yakınları katıldı. Ayrıca iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.

Dürdane Özdilek'in cenazesi, Organize Sanayi Camii'ndeki öğle namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı