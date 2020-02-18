: Bursa 'yorgun mermi' cinayeti sanığı: böyle olacağını bilsem kendi ayağıma sıkardım

18.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:55

'Yorgun mermi' cinayeti sanığı: Böyle olacağını bilsem kendi ayağıma sıkardım

BURSA'da, tabancayla vurulan çay bahçesinde oturan Milayim Hastürk'ün (47) ölümüne, Eren Barış Yüksel'in (17) de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ozan Keskin'in (25), yargılanmasına devam edildi. Keskin, "Çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım" dedi. Mahkeme Keskin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde, eşi ve oğlunu bekleyen Milayim Hastürk'ün sırtına, mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milayim Hastürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, 2 olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşunu ve aynı çaptaki 2 merminin belli uzaklıktan sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmasını genişletti. 300 şüpheliyi sorgulayan ekipler, 108 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceledi. 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre uzaklıktaki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan evin, Ozan Keskin'e ait olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis, parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin Ozan Keskin olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM HAVAYA DEĞİL, AYAĞIMA SIKARDIM'

Hakkında 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Keskin'in, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ozan Keskin, avukatı Engin Kara ve müştekiler ile yakınları katıldı. Önceki duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Keskin, "Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm, söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.

'SIRTINA BAKTIĞIMIZDA UFAK BİR DELİK VARDI'

Milayim Hastürk'ün sırtına kurşun isabet ettiği sırada yanında bulunan Rıfat Şut da duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Şut, "Olay tarihinde Milayim, ben, Sabit ve Ramazan oturuyorduk. Muhabbet ederken bir ses geldi. Milayim hemen ayağa kalktı, 'Bir şey oluyor, bir şey çarptı' dedi. Kalkıp arkasına baktığımda sağ arkada ufak bir delik vardı. Peçeteyi tampon yaptım, bir iki dakika geçtikten sonra öksürmeye başladı. Ağzından kan geldi ve yüzükoyun masaya yatırdık. Daha sonra ambulans geldi, alıp götürdü. Benim bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.

Mahkeme, Ozan Keskin'in silahı ateşlediği sırada yanında bulunan kız arkadaşı Sevcan Ç.'nin ifadesinin alınması için duruşmaya zorla getirilmesine, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine ve Keskin'in tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

Kaynak: DHA

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