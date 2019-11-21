Bursa yanlış tarçın karaciğere zararlı

21.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:17

Yanlış tarçın karaciğere zararlı

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, sağlık açısından birçok faydası olan; ancak piyasada farklı türlerinin satılması nedeniyle yanlış cins tüketimi durumunda karaciğere zarar verebilecek tarçın hakkında uyarılarda bulundu. Seylan tarçınının sağlıklı olduğunu belirten Tayar, İçinde kumarin maddesi var. Kanı sulandıran, kanın pıhtılaşmasını geciktiren maddedir. Kontrolsüz tüketilmesi, arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Tayar, tarçın tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunarak, piyasada satılan tarçın türlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Tayar, Yakın geçmişe kadar baharatlar, bizim için yemekleri lezzetlendiren ürünler olarak görülürken, son yıllarda artık baharatları mutfakta değil ecza dolabımızda görmeye başladık. Bu baharatların içinde tarçını çok özel yere koyuyoruz. Tarçın, Mısır uygarlığından beri kullanılan bir baharat. Krala, padişaha, sultanlara sunulan çok değerli bir ürün. Yüksek maliyeti olan ürün. Oysa bugün marketlerde, aktarlarda rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir ürün. Birçok gıdaya karışan baharat olarak karşımıza çıkıyor diye konuştu.

'İÇİNDE KUMARİN VAR, KONTROLSÜZ TÜKETİLMEMELİ'

Tarçının faydalarından bahseden Prof. Dr. Tayar, piyasada farklı türlerinin satılması nedeniyle yanlış cins tüketiminde karaciğere zarar verebileceğine değindi. Seylan tarçınının sağlıklı olduğunu belirten Tayar, şunları söyledi

Tarçının antibakteriyel özelliği var. Ağızda bakterilerin üremesini engelleyen, diş etlerini tedavi eden, ağız kokusunu gideren madde olarak karşımıza çıkıyor. Mikroorganizmaların üremesini engelleyici özelliği var. Bu nedenle mantar enfeksiyonlarına karşı da koruyucu özelliği var. Bakterilere, mantarlara, virüslere karşı koruyucu etkisini bir kenara ayırıyoruz. Bir diğer önemli özelliği de gıda koruyucusu olarak kullanılıyor. Özellikle kan şekerini dengelediği için diyet yapanlara yardımcı malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer özelliği ise iyi huylu kolesterolü dengelemesi. Kalp hastalıklarının önemli ölüm sebebi olduğu günümüzde kolesterolü dengeleyen baharatı kullanmak da sağlık açısından faydalı etkilerini ortaya çıkarıyor. Hastalığa karşı direnci, bağışıklığı artıran malzeme. Tarçının bütün bu yararlı özelliklerinin yanında fazla tüketildiği durumlarda da içinde kumarin maddesi var. Bu kanı sulandıran, kanın pıhtılaşmasını geciktiren maddedir. O yüzden kontrolsüz tüketilmesi, insanlarda arzu edilmeyen bazı sonuçlar doğurabilir. Günlük tarçın tüketimi 1 çay kaşığını geçmemeli.

'CASSİA' CİNSİ TARÇIN UYARISI

Beslenme uzmanı Rumeysa Yahyaoğlu ise piyasada satılan tarçınlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Piyasada 'cassia' cinsi tarçın oldukça fazla bulunuyor. Farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Karaciğerimize zarar veren kumarin miktarı, 'cassia' cinsi tarçınlarda çok farklılık gösteriyor. 1 gramında 3- 4 miligram olan da var; 13- 14 miligramlara kadar bu değer çıkabiliyor. Dünya sağlık otoritesinin belirlemiş olduğu değer, 70 kilo olan insanda 7 gram kumarin. Biz bunu fazlasıyla aşabiliyoruz. Doğru türde, doğru dozda aldığınız zaman tarçın, ciddi sıkıntılar oluşturacak bir besin değil. Yanlış türleri sistematik olarak kullandığımız zaman ciddi harabiyet oluşturabiliyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, buna dikkat etmelidir. Bunun dışında tarçının bilinmeyen, üzerinde durulmayan bir başka etkisi de iştahsızlık problemlerinde kullanılıyor. Gaz, hazımsızlık, şişkinlik problemlerinde kullanılıyor diye konuştu.

Seylan tarçınının tüketilmesini öneren Rumeysa Yahyaoğlu, Seylan tarçınının Çin tarçını kadar kan şekerini düşürme etkisi yoktur, güvenlidir. Karaciğere zarar vermez. Çok küçük miktarda kumarin miktarı bulunduğu için karaciğere sıkıntı yaratmayacaktır. Bunun dışında, dengeleme ve diyabetten korunma amaçlı kullanmak istiyorsanız, sularınıza katmak istiyorsanız muhakkak Seylan cinsi tarçını tercih edin dedi.

Kaynak: DHA