Bursa yangın söndü mü, Bursa nerede yangın çıktı?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu bölgesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek etkisini artırdı. Alevlerin alt taraftaki Çağlayan köyüne ulaştığı bildirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, bölge halkı çevredeki köylerde yaşayan çiftçilerden yardım istedi.

YANGIN ZEYTİNLİKLER VE TARIM ALANLARINA SIÇRADI

Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyü yakınlarındaki çamlık alanda başlayan yangın, kısa süre içinde zeytin bahçeleri ve ekili tarlalara yayıldı. Alevler, Çağlayan köyüne doğru ilerlemeye devam ederken, bölgede birçok noktada yangının etkili olduğu öğrenildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına helikopterler Kurşunlu sahilinden deniz suyu taşıyarak defalarca sorti yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

KÖYLÜLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Çağlayan köyü sakinleri, çevredeki Ahmet, Aksungur, Nilüfer ve diğer köylerdeki çiftçilere çağrıda bulunarak tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek olmalarını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebini belirlemek için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri de bölgede hem güvenlik önlemleri aldı hem de söndürme çalışmalarına destek verdi.