Bursa'ya araç giriş çıkışı durduruldu Bursa'ya araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.

Bursa'ya araç giriş çıkışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.

Bursa-İstanbul kara yolunun Orhangazi ilçesi sınırında oluşturulan uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Gece yarısından itibaren şehrin giriş noktaları tek şeride düşürülerek, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verildi.

Polis ekipleri, özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi ve sürücüleri bu konuda bilgilendirildi.

Öte yandan Bursa'yı İzmir ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında ise dün gün içinde yolculuğa başlayanlar için sabah 08.00'e kadar kontrollü bir şekilde geçişlere müsaade edilecek.

Kaynak: AA