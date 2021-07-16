Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)
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Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Meydanındaki etkinlikten görüntüler Vali Bilal Şentürk'ün konuşması Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Küre Mehteran Bölüğü konseri ile başladı.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinlikten görüntüler

Vali Bilal Şentürk'ün konuşması Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Küre Mehteran Bölüğü konseri ile başladı.

Etkinlikte konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bu toprakları vatan yapmanın, vatan olarak tutabilmenin kolay olmadığını söyledi.

Bu toprakları almak için dışarıdan yapılan hamlelere şahit olduklarını kaydeden Şentürk, "Dışarıdan beceremediklerini içeriden becerebilmek için kendi içimizden devşirdikleri ve vatan haini haline getirdikleri teröristlerce yapılan kalkışmayla yine kendi insanımıza kurşun sıkarak, füze fırlatarak bizim içimizi yaralayanların esir olmayacağı bir coğrafyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Bilecik Müftülüğünün 15 Temmuz temalı programının icra edilmesinin ardından kentteki tüm camilerin minarelerinden saat 00.13'de selalar okundu.

Sela okunması sonrası Şehit Sporcu Ümit Çoban'ın 15 Temmuz Direniş hikayesi katılımcılarla paylaşıldı, 15 Temmuz konulu belgesellerin gösterimi yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler alana getirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçları inceledi. Daha sonra AFAD eğitim çadırı ve resim sergisi gezildi.

Program, '15 Temmuz Saygı Nöbeti' ile son buldu.

Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)
Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)
Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)
Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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