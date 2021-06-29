Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Canbolat, ziyarette yaptığı konuşmada, AA'nın yaptığı çalışmaları takip ettiğini belirterek, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da AA'nın çalışmalarını anlatarak, faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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