Bursa Valisi Canbolat, Mudanya'daki denetimlere katıldı
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Bursa Valisi Canbolat, Mudanya'daki denetimlere katıldı

19.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:13
Bursa Valisi Canbolat, Mudanya'daki denetimlere katıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kontrollü normalleşme döneminin sürekliğinin sağlanması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Mudanya'da gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kontrollü normalleşme döneminin sürekliğinin sağlanması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Mudanya'da gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Canbolat beraberindekilerle birlikte, İsmet İnönü Bulvarı sahilindeki yeme içme yerlerini ziyaret etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Yıldız ve kolluk kuvvetlerinin hazır bulunduğu denetimlerde esnaflara uyarılarda bulunan Canbolat, onlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Canbolat, el ele, omuz omuza vererek kontrollü normalleşme dönemini birlikte atlatacaklarını söyledi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise, sahada 55 kurum ve kuruluşun oluşturduğu 210 kişinin görev aldığı denetim ekibinin yoğunlaştırılmış tematik denetimlerinin Mudanya genelinde başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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