Bursa Uludağ yolunda feci kaza: 3 yaralı

BURSA (İHA) - Bursa Uludağ yolunda kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobile çarparak bariyerlere saplandı. İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi yeni ulaşıma açılan Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lina Alkshak yönetimindeki 16 ACJ 809 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aşağı yönden gelen bir otomobile çarptı. Sonrasında bariyerlere çarparak durabilen 16 ACJ 809 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA