Bursa Telli, Tuşlu, Vurmalı, Nefesli 20 Enstrümanı Çalabiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 yaşında gitar çalmayı öğrenen Kenan Akgün (66), telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalarken bu süreçte 20 de beste yaptı. Akgün, geçtiğimiz yıl gittiği Macaristan'da bir kilisedeki bozuk piyanoyu tamir ederek, kilise içinde ilahi de çaldı. 51 yıldır müzikle ilgilenen Akgün, Müzik benim yaşam biçimim dedi.

Kenan Akgün, yaptığı açıklamada 'Müziğe 15 yaşında Amerikan müziklerini dinleyerek başladım. Yurdaer Doğulu vardı, Kenan Doğulu'nun babası, onu örnek alarak ilk enstrümanım gitar oldu. Amcamla beraber akustik bir gitarı ortak olarak aldık. O çalmayı öğrenemedi, ben öğrendim. Gitar başta olmak üzere, keman, ney, org, piyano, trompet, darbuka, yan flüt, klarnet, akordeon, bağlama, mandolin, ut, cümbüş, kanun, tambur, banjo gibi 20 enstrümanı rahatlıkla çalıyorum. Kendi kendimi yetiştirdim. Oğlum Erhan da müzik aleti işyeri açtı. Onun sattığı tüm enstrümanları çalıyorum, böylelikle öğrenmem daha kolay oldu' dedi.

ÖĞRETİYOR VE ÖRNEK OLUYOR

Kendi öğrendiği enstrümanların eğitimini de verdiğini aktaran Akgün, 'Öğrencilerim var. Onlara müzik aşılamaya, örnek olmaya çalışıyoruz. Elime herhangi bir enstrüman aldığımda kolayca çalabiliyorumö diye konuştu.

BESTE DE YAPIYOR

64 yaşında yani 2 sene önce beste yapmaya da başladığını aktaran Akgün, '20 civarında da bestem var. Piyasaya sürmüyorum, çünkü peşinden koşmak lazım. İnternette yayınlıyorumö ifadelerini kullandı.

KİLİSEDE İLAHİ ÇALDI

Kenan Akgün, geçtiğimiz yıl gezi amacıyla gittiği Macaristan'da bir kilisede bozuk piyanoyu tamir ettiğini belirterek, Tamirini yaptığım piyanoyla, kilisede, 'Sordum Sarı Çiçeğe' ilahisini çaldım diye konuştu.

Kaynak: DHA