Bursa sokaklarına develer indi

14.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:37

Antalya'dan Bursa'ya develerini getiren yetiştirici, vatandaşları develerle gezdiriyor.



Bitlis tanıtım günleri dolayısıyla Bursa'ya Antalya'dan gelen Mehmet Ali Yalçın, getirdiği deve, at ve eşeklerle Bursalıları gezdiriyor. Çarşamba Pazarı'na develerini indiren Yalçın, 20 lira karşılığında Bursalı vatandaşlara deveyle gezme keyfi yaşatıyor. Hayatlarında ilk kez deve gören vatandaşlar ise develeri inceleyip bol bol fotoğraf çektiriyor. Antalya'da bu hizmeti turistlere verdiğini ifade eden Mehmet Ali Yalçın, "Bitlislilerin Bursa'da düzenlediği tanıtım günleri için geldim. Bursa'ya 2 deve, 3 tane at ve 1 eşek getirdim. Burada Bursalıları deveyle gezdiriyoruz. Çocuklar ise atlarla geziyor. Ben bu işi yazın Antalya'da turistlere yönelik yapıyorum. Deveyle ve atlarla vatandaşları 20 liraya gezdiriyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA