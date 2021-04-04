Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR - Haberler | Güncel

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü Korona virüs vakaların artmasıyla kırmızıya dönen Bursa'da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

BURSA - Korona virüs vakaların artmasıyla kırmızıya dönen Bursa'da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarındaki artış sebebiyle, hafta sonu 2 günlük kısıtlama uygulandı. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sınava öğrencilerin haricinde, kontrol noktalarındaki polis ekipleri sokaklardaydı.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücüleri belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü
Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Ziya Selçuk Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:46:09. #1.14#
title