Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü Korona virüs vakaların artmasıyla kırmızıya dönen Bursa'da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Kısıtlamada Bursa sessizliğe büründü

BURSA - Korona virüs vakaların artmasıyla kırmızıya dönen Bursa'da sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarındaki artış sebebiyle, hafta sonu 2 günlük kısıtlama uygulandı. Yaklaşık 1 ay sonra gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kentin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sınava öğrencilerin haricinde, kontrol noktalarındaki polis ekipleri sokaklardaydı.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücüleri belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR