Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünü yapacak
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Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünü yapacak

20.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:20
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünü yapacak

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Bilecik'in İnhisar ilçesinde türbesi bulunan Osman Gazi'nin yakın arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin sandukasının örtüsünü hazırlayacak.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Bilecik'in İnhisar ilçesinde türbesi bulunan Osman Gazi'nin yakın arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin sandukasının örtüsünü hazırlayacak.

Padişah sandukalarının üzerine örtülen puşideleri (sanduka örtüsü) yapan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Muavini Hanife Işılar ve Atölye Bölüm Şefi Güleser Sencer, İnhisar ilçesinde bulunan Abdullah Mihal Gazi'nin türbesindeki yeni sandukalar için ilçeye geldi.

Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından karşılanan heyet, yapılacak puşidelerin ölçüsünü aldı.

Abdullah Mihal Gazi'nin sanduka örtüsünün değişmesi için çalışmaların başladığını kaydeden Kaymakam Açıkgöz, şunları söyledi:

"Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, bugüne kadar birçok Osmanlı Padişahının sanduka örtülerini yenileyen ve bu alanda şüphesiz en tecrübeli kurumumuz. Ertuğrul Gazi Türbesinin sanduka örtüsünü de yakın zamanda yine Bursa Olgunlaşma Enstitüsü hazırlamıştı. Biliyorsunuz Osman Bey ile Abdullah Mihal Gazi çok yakın iki dosttu. Osman Gazi'nin sanduka örtüsünü hazırlayan maharetli ellerin, bugün onun yakın dostunun sanduka örtüsünü hazırlayacak olması bizi heyecanlandırıyor. Bu iki yakın dostu, bir kez daha ortak bir paydada buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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