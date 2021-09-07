Bursa'nın şirin ilçesi Harmancık doğayla iç içe tatil imkanları sunuyor

Uludağ eteklerinde yemyeşil doğaya sahip Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Eko Turizm Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sakinlik arayan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uludağ eteklerinde yemyeşil doğaya sahip Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Eko Turizm Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sakinlik arayan ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bursa'ya 90, Kütahya'ya 75, Balıkesir'e 135 kilometre uzaklıkta bulunan 6 bin 200 nüfuslu ilçe, 650 metre rakımda bol oksijenli havasıyla dikkati çekiyor.

İlçe merkezine hakim, dağ havasına sahip bir tepede Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle 6 yıl önce yaptırılan tesis, otuzar metrekarelik bungalovları, organik sebzelerin kullanıldığı yöresel yemeklerin sunulduğu restoranı, müze evi, yürüyüş ve bisiklet parkurları, macera parkıyla hizmet veriyor.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AA muhabirine, ilçede sanayi tesislerinin bulunmadığını, bu yönüyle de oksijen deposu bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Belediye bünyesindeki Eko Turizm Tesisleri'nin özellikle salgın döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Ataş, "Tesislerimizin yıllık 110 bin kişi ziyaretçisi bulunuyor. Ardıçların ve çam ağaçlarının içinde, macera parkurumuzun, ATV turlarımızın, kamp alanı, yüzme havuzu ve fitness salonumuzun bulunduğu güzel kapsamlı bir tesisimiz burası." dedi.

Ataş, misafirlerine her şeyden önce huzur vadettiklerini vurguladı.

Tesisin imkanlarından bahseden Ataş, şöyle devam etti:

"Burada 20 bungalov evimiz var. İnsanlar gönül rahatlığıyla aileleriyle gelip huzurlu, sakin bir ortamda kafalarını dinleyebilirler. Sessiz ve oksijenin bol olduğu tesisimize özellikle şehir dışından misafirlerimiz geliyor. Restoran ve etkinlik açısından çok zengin bir durumdayız. Ulaşım açısından da kara yoluyla çok kolay bir ulaşım imkanımız var. Tüm vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz."

30 araçlık karavan kamp alanı inşa ediliyor

Ataş, tesisin tamamen doğal ortamda bulunması, çevresinden yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlaması ve sunulan tüm yiyeceklerin organik olması gibi ayırt edici özelliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerin, güvenli gıda ürünleri tükettiklerini bilerek tesislerden faydalandığını anlatan Ataş, "5 yıldızlı otel konforunda konaklatıyoruz. Pandemide tesislerimiz her zaman açıktı. Pandemi kurallarına uygun olarak insanlar kendilerine ayrılan evlerinde kalıyorlar. Risk almadan insanları ağırlamaya devam edeceğiz çünkü doğal bir ortamda önlemler alınarak insanların ağırlanabileceği bir ortama sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Ataş, tesislere ilave olarak bu yıl onaylanan karavan kamp alanının yapımının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini verdi.

Bu alanın özelliklerine değinen Ataş, şunları kaydetti:

"Nasip olursa Avrupa standartlarında 30 araçlık bir konaklama tesisi de yapıyoruz. Bunları da Eko Turizm Tesisleri'ne ilave ederek, bu alanı millet bahçesi, yüzme havuzu ve basketbol sahasının olduğu çok kapsamlı bir tesis haline getiriyoruz. İnsanlar ister kamp karavanıyla ister kendileri gelsin, ya onlar kendilerini ağırlasınlar ya da biz onları ağırlayalım."

Isı ve ses yalıtımlı, aralarında dubleks tipi de bulunan bungalov evlerin olduğu tesiste, yaz-kış misafir ağırlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz