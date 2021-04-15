BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, kasalı motosikletteki kimliği belirsiz sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, kasalı motosikletteki kimliği belirsiz sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Park halindeki 3 tekerlekli kasalı motosikletteki iki kişi, tartışmaya başladı. Daha sonra kimliği belirsiz erkek sürücü, yanında oturan kadını darp etti. Çevredekilerin müdahale etmesinin ardından motosikleti çalıştıran şüpheli, darp ettiği kadın ile birlikte uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR
BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR
BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:06:05. #1.14#

title