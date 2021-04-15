BURSA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜNÜN YANINDA OTURAN KADINI DARP ETTİĞİ ANLAR

Bursa'da, kasalı motosikletteki kimliği belirsiz sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, kasalı motosikletteki kimliği belirsiz sürücünün, yanında oturan kadını darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Park halindeki 3 tekerlekli kasalı motosikletteki iki kişi, tartışmaya başladı. Daha sonra kimliği belirsiz erkek sürücü, yanında oturan kadını darp etti. Çevredekilerin müdahale etmesinin ardından motosikleti çalıştıran şüpheli, darp ettiği kadın ile birlikte uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı