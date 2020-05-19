Bursa Model Fabrika'dan Eğitim Alacak KOBİ'lere 70 Bin TL Destek Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa'daki sanayi firmalarının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla hayata geçirilen Model Fabrika'dan eğitim alacak işletmelere KOSGEB 70 bin TL'ye kadar destek verecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa'daki sanayi firmalarının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla hayata geçirilen Model Fabrika'dan eğitim alacak işletmelere KOSGEB 70 bin TL'ye kadar destek verecek. KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında kurgulanan Model Fabrika Desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Yeni nesil sanayi anlayışı doğrultusunda, üretimde dijital dönüşüme hazırlanan tüm firmalarımızı Bursa Model Fabrika'nın imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde geçen yıl Mart ayında hizmete açılan Bursa Model Fabrika'dan (BMF) eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerine yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında kurgulanan Model Fabrika Desteği ile Model Fabrika'da eğitim alan işletmeler, eğitim hizmet giderlerinin 70 bin TL'ye kadar olan kısmı için destek alabilecek.

Yeni nesil sanayi anlayışı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak Bursa'da sanayinin dönüşüm ihtiyacına destek verecek çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bursa sanayisini dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Burkay, "Model Fabrika projemiz, bu alanda attığımız en önemli adımlardan biri. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız Model Fabrika, Ankara'nın ardından ülkemizdeki ikinci Model Fabrika oldu. Projemiz ile KOBİ'lere deneysel öğrenme tekniklerini kullanarak yalın üretim ve dijital dönüşüm yetkinliği kazandırıyoruz." dedi.

BMF ile yüzde 60 verimlilik artışı

Proje ile dijital dönüşüm yolundaki sanayi firmalarına ışık tuttuklarını belirten İbrahim Burkay, "Model Fabrika'da proses yaklaşımı, Kaizen, SMED, yetkinlik yönetimi, iş istasyonu tasarımı ve enerji verimliliği gibi konularda 19 ayrı modülde eğitimler veriliyor. Firmalarımız özellikle dijitalleşme ve yalınlaşma konusunda ihtiyacı olan adımları eğitimlerimiz sayesinde zamanında ve kanıtlanmış tecrübelere dayalı olarak atabiliyor. Şimdiye dek Model Fabrika'da teorik ve uygulamalı eğitim alan KOBİ'lerimiz üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji verimliliği konularında önemli aşamalar kaydetti. Eğitimlerin akabinde görevli danışmanlarımızla kendi fabrikalarını düzenleyen işletmelerimiz verimliliğini yüzde 10 ila 60 oranında artırdı. Herhangi bir ilave yatırıma gerek olmadan, sadece iş yapma şekilleri ve makine parkurları düzenlenerek bu başarı elde edildi." diye konuştu.

KOSGEB tarafından Türkiye'nin üretimde dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Model Fabrika Desteğinin, dijitalleşme yolundaki firmalara güç katacağını kaydeden Başkan Burkay, şöyle konuştu: "Bu destek ile Model Fabrika'dan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ'lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin TL'ye kadar kısmını KOSGEB karşılayacak. Sanayiciler olarak kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, rekabetçi üretim yapmak zorundayız. Yeni nesil sanayi anlayışı doğrultusunda, üretimde dijital dönüşüme hazırlanan tüm firmalarımızı Model Fabrika'nın imkanlarından faydalanmaya davet ediyor; bu önemli destek dolayısıyla iş dünyamız adına Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımı sunuyorum"dedi.

Bursa model fabrika

BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Bursa Model Fabrika'nın odağında imalatçı KOBİ'lerin üretim proseslerindeki kayıp kaçakları önlemek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etmek ve enerji verimliliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunuyor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Bursa Model Fabrika'da tamamen yerli üretim CNC torna ve freze, abkant, lazer kesme makinesi, montaj hattı ve operatörlerin bulunduğu üretim hattı yer alıyor. Her sektöre hizmet verebilecek niteliğe sahip olan Model Fabrika'da 260 parçadan oluşan paletli robot taşıyıcı üretimi yapılıyor. BMF'de öğren-dönüş eğitimleri kapsamında şimdiye dek tekstil ve otomotiv yan sanayi firmaları personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken, ikinci aşamada danışmanlık hizmeti sağlandı. Bu eğitimlerin yanında Model Fabrika'da 'fragman eğitimi' adı altında 1 günlük eğitimler ve 15 Mayıs itibariyle de Dijital Öğren-Dönüş uygulaması ile tamamen online eğitimler sunuluyor. BMF'de ayrıca robot sistemleri ve teknolojisi, sürücüsüz taşıma sistemleri hakkında bilgilendirme ve uygulamalar gerçekleştiriliyor.

KOSGEB'in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteği'nden faydalanmak isteyen KOBİ'ler ise www.edevlet.kosgeb.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA