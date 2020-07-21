BURSA Mobilya ihracatı yüzde 48 arttı Mobilya ihracatı yüzde 48 arttıTürkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, koronavirüs sürecinin her sektörde olduğu gibi mobilya sektörünü de etkilediğini belirterek, "Özellikle Mart'ta 15 gün, Nisan ve Mayıs aylarında iç pazarımız durdu.

Mobilya ihracatı yüzde 48 arttı

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, koronavirüs sürecinin her sektörde olduğu gibi mobilya sektörünü de etkilediğini belirterek, "Özellikle Mart'ta 15 gün, Nisan ve Mayıs aylarında iç pazarımız durdu. Haziran ayı itibariyle iç pazarımız ciddi anlamda hareketlendi. İhracatta Haziran ayında, geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre dolar bazında yüzde 48 artış yaşadık" dedi.

Koronavirüs sürecinde farklı sektörlerdeki bir çok işletme üretime ara verdi. Türk mobilya sektörünün önemli markalarından biri olan İnegöl Mobilya'da koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi. Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iç pazardaki satışların durduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle mobilya sektörünün tekrar canlandığını belirten Güleç, geçtiğimiz yıl haziran ayına göre bu yıl mobilya ihracatının yüzde 48 arttığını belirtti. 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye'nin dünyada 12'nci sırada olduğunu dile getiren Güleç, 2023 hedeflerinin ise dünya sıralamasında ilk 5'e girmek olduğunu söyledi.

'İHRACATI 3,5 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK'

Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda dünya pazarından pay alarak büyüdüğünü belirten Güleç, "Son 20 yılda dünya mobilya ihracat sıralamasında 23'üncü sıradan 12'nci sıraya yükseldik. 160 milyon dolar olan ihracatımızı 3,5 milyar dolara çıkardık. Bu süre zarfında Türkiye mobilya sektörü 22 kat büyüdü. İç pazarda da son yıllarda kalite ve tasarımda dünya ticaretinde kendinden söz ettirdiğimiz en önemli sektörlerden bir tanesi Türkiye mobilya sektörü oldu. Türkiye'de de mobilya sektörünün tasarımı ve kalitesi bize dünyayla rekabette önemli avantaj sağladığı için neredeyse ithalat yapmayacak pozisyona geldik. Tamamıyla Türkiye'de yerli ve milli mal kullanılan bir mobilya profili oluşturduk. Ne dünyanın ucuz malına ihtiyacımız var, ne dünyanın markalarına ihtiyacımız var. Biz Türkiye mobilya sektörü olarak yerli ve milli malzemelerle mobilya üretiyoruz" dedi.

'İHRACATA YÖNELİK SİPARİŞ ALIYORUZ'

İlgili bakanlık tarafından alınan tedbirlerin mobilya sektöründeki iç pazarı hareketlendirdiğini söyleyen Güleç, "Özellikle 2020'nin başında Hazine ve Maliye Bakanımızın mobilya KDV'sini yüzde 18'den 8'e düşürmesi sektörü motive etti ve iç pazarı hareketlendirdi. Bu başarı 14 Mart'a kadar sürdü. Ama özellikle Mart'ta 15 gün, nisan ve mayıs aylarında iç pazarımız durdu. İhracatımız da ciddi anlamda etkilendi. Biz, Türkiye mobilya sektörü olarak, bu başarımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Çok sık toplantılar yaptık. Birbirimizden kopmadık. Haziran ayı itibariyle iç pazarımız ciddi anlamda hareketlendi, ihracatta da tekrardan dünya pazarından pay almaya başladık. İhracatta haziran ayında, geçtiğimiz yılın haziran ayına göre dolar bazında yüzde 48 artırdık. İlk 6 ayda, özellikle mart, nisan ve mayıs ayında bir kaybımız oldu ama temmuz ayının son haftalarında hem iç pazarımız hareketli hem de ihracata yönelik sipariş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 4 MİLYAR DOLAR'

Bu yılki ihracat hedeflerinin 4 milyar dolar olduğunu dile getiren Güleç şunları söyledi: "Bu süreçte hükümetimizin aldığı tedbirlerin yerinde olduğunu gördük. Kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının sektöre desteğini hep yanımızda gördük. Türkiye mobilya sektörünün bir hikayesi var. Tabi sendeledik ama çok kısa sürede kendimize geldik. Geçen sene ihracatı yüzde 12 artırdıysak bu yıl da 3,5 milyar dolar olan ihracatı 4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

'2023 HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 5 İHRACATÇI ÜLKESİNDEN BİRİ OLMAK'

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği olarak İstanbul'da, 27-30 Temmuz tarihleri arasında 45 firmanın katılımıyla sanal fuar gerçekleştireceklerini belirten Güleç, "Burada hedef ülkeleri belirledik. Bu ülkeler, bizim geleceğimiz olan ülkeler. Amerika, Meksika, Avustralya, İsrail gibi ülkeleri seçtik. Burada çalışmalarımız ve reklamlarımız sürekli gündeme geliyor. Pandemiye rağmen Türkiye mobilya sektörü dünya pazarından pay alacak ve 2023 hedefimiz olan dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesinden biri olacağımızı ön görüyoruz. Potansiyelimiz var. Hem üretime dayanıyoruz hem de tasarım ve markalaşmayla ön plana çıkıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA