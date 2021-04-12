Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
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Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda kameralı gözlük kullanarak, kadınlara tehdit ve şantaj yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda kameralı gözlük kullanarak, kadınlara tehdit ve şantaj yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden hesaplar açarak kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda kameralı gözlük kullanarak kaydettikleri görüntülerle kadınları fuhuşa zorladığı belirlenen çeteye yönelik, Bursa merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Bursa'da 9, Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'da da 1'er kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli, eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 1 kayıt yapan kameralı gözlük, 13 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayar, 40 bin 125 TL nakit para, mağdur kadınları borçlandırmak için kullanılan çok sayıda senet, mağdur kadınların günlük kazanç tabloları ve günü birlik evlerin kira sözleşmeleri ile 2 kuru-sıkı silah ele geçirildi.Operasyonla ilgili verilen bilgide polisin 37 mağdur kadın ile 64 kişinin ifadesine başvurduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon
Bursa merkezli 5 ilde 'kameralı gözlük' ile kadınları fuhuşa sürükleyen çeteye operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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