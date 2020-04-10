BURSA Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım olduBURSA'da, koronavirüse yakalanan İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan (53), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu

BURSA'da, koronavirüse yakalanan İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan (53), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Koronavirüsü zorlanmadan yendiğini belirten Özkan, "Hastalık sürecinde en çok bel ve vücut ağrılarım oldu" dedi.

İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Özkan, 3 Nisan'da tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Mahmut Özkan, taburcu edildi.

'AKŞAMLARI AĞRILARIM ARTIYORDU'

Yaptığı açıklamada koronavirüsü zorlanmadan yendiğini belirten Mahmut Özkan, şunları söyledi:

'Hastalığın tahribatı kişiye bağlı. Koronavirüs kimi insana az bir rahatsızlık veriyor, kimisinde zorlu oluyor. Benim çok zorlandığım zamanlar olmadı. Benim en çok bel ve vücut ağrılarım oldu. Bir gün ateşim oldu. Çok az bir öksürüğüm oldu. Akşamları, biraz rahatsız ediyordu, ağrılarım artıyordu. Allah herkese şifa versin.?

Kaynak: DHA