Bursa Keles'te yoğun kar yağışı - Haberler
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Bursa Keles'te yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Yalçın - Haberler | Yerel

Bursa Keles'te yoğun kar yağışı Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa Keles'te yoğun Kar yağışı

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

2021 yılının son günlerine doğru sıcaklık düşmeye başlamasıyla birlikte, Bursa'da soğuk hava da etkisini kendisini hissettirdi. Bursa'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yüksekleri beyaza bürüyen kar yağışı en çokta kuraklık endişesi yaşayan çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

Bursa Keles'te yoğun kar yağışı

Bursa Keles'te yoğun kar yağışı

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