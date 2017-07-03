Bursa - Kazada Araçtan Yola Fırlayan Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazada 41 yaşındaki sürücü Ramazan Sarı araçtan fırlayarak feci şekilde hayatını kaybetti.



Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 NF 079 plakalı aracı ile Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan 41 yaşındaki Ramazan Sarı bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sarı, aracıyla Lale Sokak'ta inşaatı devam eden bir fabrikanın duvarına çarparak yola savruldu. Sarı, aracın camından fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın çok süratli olduğu öğrenilirken hurdaya dönen otomobil içindeki bira şişesi ise dikkat çekti.



Kaza sıraında, yapımı devam eden inşaatın bekçisi ve bekçi kulübesinde bulunan Akif Beyoğlu, "Ben kulübedeydim, birden fren sesi duydum ve dışarı çıkana kadar önümden bir araba geçti. O an baktığımda her yerin toz duman içinde olduğunu gördüm. Toz kalktıktan sonra o heyecanla arabaya koşup bakınca boş olduğunu gördüm. Çevreden birkaç kişi daha gelince sağ sola baktık ve arkadaşın cansız bedenini gördük. Allah korusun az kalsın bana da çarpabilirdi" dedi.



Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Ramazan Sarı'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.