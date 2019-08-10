BURSA Kaza yapan kızını darbeden baba serbest bırakıldı

10.08.2019 18:25

Kaza yapan kızını darbeden baba serbest bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kullandığı motosikletle kaza yapan kızı Ekin D.'yi (16) darbeden Metin D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekin D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 1'inci Zambak Caddesi'nde meydana geldi. Murat C. (30) yönetimindeki 06 HD 8608 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye kontrolsüz çıktığı öne sürülen Ekin D. (16) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ekin D., kazadan yara almadan kurtuldu.

Durumu öğrenen Ekin D.'nin babası Metin D. (45), kaza yerine gelip, kızı Ekin D.'yi darbetti. Çevre sakinleri, Metin D.'ye müdahale ederek, Ekin D.'yi kurtardı. Darp nedeniyle yaralanan Ekin D., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Metin D., kızının şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ekin D. ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

Kaynak: DHA