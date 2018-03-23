Bursa İl Jandarma Komutanlığına Ziyaret

Bursa'da, Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen " Türkiye Azerbaycan Şehit Çocuklar Kucaklaşıyor" Projesi kapsamında Azerbaycan'dan gelen 40 şehit çocuğu, Bursa Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nu ziyaret eden şehit çocukları, burada fotoğraf çektirdi.

Şeref Salonu'nda şiir okuyan şehit çocukları JÖH taburunu da ziyaret etti.

Ziyarette doğum günü olan bir şehit çocuğuna sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.