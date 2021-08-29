Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan aslanlar yeni yuvalarına alıştı
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan aslanlar yeni yuvalarına alıştı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan aslanlar yeni yuvalarına alıştı
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde mayıs ayında dünyaya gelen üç aslan yeni yuvalarına kısa sürede uyum sağladı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde mayıs ayında dünyaya gelen üç aslan yeni yuvalarına kısa sürede uyum sağladı.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında kurulan, 136 türden 1100 civarında hayvanı barındıran tesiste "Afrika Savanası" adı verilen bölümde doğan "Kaptan" isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka bir hayvanat bahçesinden getirilen "İnci" adlı dişi aslanın 3,5 ay önce biri dişi, ikisi erkek olmak üzere üç yavrusu doğdu.

Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi de olan hayvanat bahçesinde doğan yavru aslanlara "Güneş", "Çınar" ve "Vezir" isimleri verildi.

Bu doğumlarla, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı kırmızı listedeki hassas kategoride yer alan Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık iki ay önce ilk muayenesi, aşıları ve ağırlık ölçümleri yapılan yavruların haftalık rutin sağlık kontrolleri ve ağırlık ölçümlerine veteriner ekip tarafından devam ediliyor.

Beslenme uzmanlarınca diyetleri düzenlenen yavru aslanlar, yağsız kıyma ve süt karışımından oluşan mama tüketiyor.

Yavruları beslerken vahşi özelliklerini kaybetmemesine özen gösteren hayvanat bahçesi yetkilileri, insana alışarak evcilleşmemesi, kendi doğasını koruması için bakıcılarla temasının en az olmasına özen gösteriyor.

İlerleyen günlerde yavruların sağlıklı büyüme takibi sonunda ailenin diğer üyeleri ile buluşması gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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