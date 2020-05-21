BURSA Haklarında 3'er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok
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BURSA Haklarında 3'er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok

Haklarında 3'er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yokBURSA'da alacak meselesi yüzünden Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan baba-oğul ve damatlarının 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

21.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:20

Haklarında 3'er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok

BURSA'da alacak meselesi yüzünden Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan baba-oğul ve damatlarının 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar, iş yerine beraberinde yaklaşık 10 kişi ile birlikte baskın yaptığını iddia ettikleri Aydın Aktaş'ın yakınlarına başsağlığı dilediği duruşmada, avukatların tahliye talebi reddedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde geçen yıl ekim ayında bir iş hanında meydana geldi. Aydın Aktaş, kendisine 40 bin lira borcu bulunan Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait ganyan bayiine, beraberinkiler grup ile gitti. Aydın Aktaş'ın Murat Beran'a kafa atması sonucu taraflar arasında kavga çıktı. Kavgaya, Beran'ın oğlu Kadir Beran (35), damadı Cengiz Beran ile Aktaş'ın oğlu Kaan Aktaş ve yakını Yusuf Gökçe de dahil oldu. Cengiz Beran ve Kadir Beran, tabancayla Aydın Aktaş ve oğlu ile yakınına ateş etti. Yaralanan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Aktaş, kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınarak, Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabaları olan damatları Cengiz Beran, tutuklandı.

YERE DÜŞEN SİLAHI ALDIM

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba-oğul ve damatlarının yargılanmasına başlandı. Tutuklu 3 sanık, duruşmaya Bursa E Tipi Cezaevi'nden koronavirüs tedbirleri nedeniyle SEGBİS'le katıldı.

Sanıklardan Murat Beran, savunmasında, 'Olaydan bir gün önce, altılı ganyan bayisinin yanında birahane var. İş yerime geçerken, birahane sahibine selam verdiğim sırada, masada oturan Aydın Aktaş, 'Ne olacak bu iş' diye seslendi. Ben de 'Bana mı diyorsun' dedim. 'Sana diyorum, damadının 40 bin lira borcu var' dedi. Damadımla konuşursun dediğimde de 'Onda para yok sen vereceksin' dedi. Baskı yapınca, şekerim yükseldi. Arbede yaşandı. Kafasından kan geldi. Bizi ayırdılar. Ertesi gün, iş yerime 10 kişilik bir grup girdi. Önde, Aydın Aktaş vardı. Küfrederek üzerime geldi, 'Senden alırım demedim mi' diyerek, yüzüme kafa attı.

Yerdeyken silah sesi duydum. Cengiz'in elindeki silahlardan biri yere düştü. Düşen silahı aldım. Vurulduğunu görmediğim Aydın'ı yere düşerken gördüm. Oğlum Kadir'in boğazına Aydın'ın oğlu sarılmış. Bırakmasını istedim. Bu sırada bir el yere ateş ettim. Ruhsatları olmayan iki silah da bana aittir. İki kişinin nasıl yaralandığını görmedim. Dükkanıma gelen tüm sanıklardan şikayetiyim. Ölenin yakınlarına avukatları aracılığı ile başsağlığı diliyorumö dedi.

ÜZERİME GELİNCE ÇİFT SİLAHLA ATEŞ ETTİM

İş yerinde kasanın başında otururken içeriye, grubun girdiğini söyleyen Cengiz Beran ise, 'Aydın Aktaş ile hiçbir alışverişim yoktur. Birahanedeki tartışmayı bilmiyorum. İçeriye girenlerin bazılarının elinde bir iki metre uzunluğunda sopalar vardı. Aktaş, kayınpederimin yüzüne kafa attı. Oğlu yumrukla vurmaya başladı. Sekiz metrekarelik alanda, yere düşen babam, 'Yapmayın etmeyin' diye bağırıyordu. Ayağa kalktığımda Aydın Aktaş elindeki bıçağı bana salladı. Yanağımı çizdi. Korku ve panikle kayınpederime ait iki silahı çekmeceden çıkardım. Aktaş'a çift silahla ateş ettim. Yere düştüğünü gördüm. Elimdeki silahın biri yere düştü. Kadir'in kapının önünde 'Baba beni kurtar' diye bağırdığını duydum. Babam, Kaan'a oğlunu bırakmasını istedi. Yere doğru ateş edince Kaan, Kadir'i bıraktı. Olay nedeniyle pişmanım. Allah rahmet eylesinö diye konuştu.

BENİ BIRAKMAYINCA BABAM BİR EL ATEŞ ETTİ

Sanıklardan Kadir Beran da, 'İş yerinde müşterilere çay satışı yapıyorum. 7-8 kişinin girdiğini gördüm. Bizim 8 metrekarelik çalıştığımız alana girdiler. Herkes birbirine saldırıyordu. Tanımadığım biri göğsümden tutarak, beni yüzüstü yere düşürdü. 7-8 el silah sesi geldi. Kimin vurulduğunu görmedim. Dışarıya çıkmaya çalıştığım sırada Kaan Aktaş'la aramda arbede yaşandı. Kafamı koltuğunun altına sıkıştırdı. Yardım istedim. Babam geldi, 'Oğlumu bırak' diyen sesini duydum. Bir el silah sesi duyunca beni bıraktı. Bize saldıran diğer kişilerden şikayetçiyimö dedi.

MEŞRU MÜDAFA VAR

Sanık avukatları, olayın meşru müdafaa koşulları altında gerçekleştiğini söyleyerek, tahliye kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, müştekiler ile tanıkların ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BURSA Haklarında 3'er kez müebbet istenen sanıklara tahliye yok

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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