BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor - Haber
Güncel

BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyorBURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti.

11.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:17
BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

BURSA'da oturan Nesrin Sakar (61), gözlerine takılan merceklerin, MS hastalığı nedeniyle zamanla kayması sonucu görme yetisini kaybetti. Merceklerin değişmesi için 110 bin TL'yi ihtiyacı olan Sakar, yardım bekliyor.

Multiple Skleroz (MS) hastası, 6 çocuk annesi Nesrin Sakar, 2008'de gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitti. Burada gözlerine mercek takılan Sakar'ın MS hastalığının zamanla ilerlemesi üzerine gözlerindeki mercekler de kaymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce eşini kaybeden Nesrin Sakar'ın gözündeki merceklerin, üzüntüye bağlı olarak kayma boyutu arttı. Zaman içinde görme yetisini tamamen kaybeden Sakar, tedavi olmak için hastaneye gitti. Doktorlar, Sakar'a, yapılan tetkikler sonucunda gözündeki merceklerin değişmesi gerektiğini ve bunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığını söyledi. Nesrin Sakar, iki gözüne takılacak mercekler için toplamda 110 bin TL yardım bekliyor.

'BİR HAYALET GİBİ GEZİYORUM, IŞIĞI GÖRMEK İSTİYORUM'

Oğluyla birlikte yaşayan Nesrin Sakar, evdeki ihtiyaçlarını oğlu tarafından karşılandığı için oğlunun çalışamadığını, ölen eşinin emekli maaşından gelen 1000 TL ile geçindiğini belirterek, "Ben MS hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gözlerimde mercek kayması oldu. 2 gözümden ameliyat olmam için toplamda 110 bin TL para gerekiyor. Zaten zor geçiniyoruz nasıl öderiz" dedi.

Gözlerinin görmediği için oğluna yardım edemediğini belirten Sakar, "Her şeyimi oğlum yapıyor. Bulaşığımı çamaşırımı o yıkıyor. Şu an bir yerde çalışmıyor. Ameliyat olmam gerekiyor ama param yok. Bir hayalet gibi evde geziyorum. Kimseye bir faydam olmuyor. Ölen babamdan bana yetim maaşı olarak 1000 TL bana yatıyor. Ev kira, elektrik, su faturaları derken para kalmıyor. Kimseye bir faydam yok. Bütün gün böyle oturuyorum. Allah oğlumdan razı olsun. Zor geçiniyoruz. İstiyorum ki ameliyat olayım. Işığı görmek istiyorum. Çoktandır görmüyorum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Gözlerimde merceklerin kaydığını ameliyat olmamı söylediler. Nasıl ameliyat olayım. Açım. Doğru düzgün geçinemezken, doktora nasıl gideyim. 1000 TL ile doktor parası mı vereyim, ilaç parası mı vereyim, yoksa evimi mi geçindireyim. Allah rızası için yardım etsinler. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Haber
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Donald Trump James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Emre Kılınç Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rusya İtalya Petrol Türk Lirası
Şu an buradasınız: BURSA Göz mercekleri kayan MS hastası kadının ameliyat olması için 110 bin TL gerekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 09:47:15. #1.15#