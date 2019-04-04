Bursa Gemlik'in Yeni Başkani Göreve Başladi

Gemlik'in yeni belediye başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan Yüksek Seçim Kurumu Gemlik İlçe Müdürlüğü'nde yapılan mazbata töreninin ardından görevine resmen başladı.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gemlik Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve 31 Mart akşamı oyların sayılması ile Gemlik'in yeni belediye başkanı seçilen Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlik'in yeni belediye meclis üyeleri için Gemlik Adliyesi'nde mazbata töreni yapıldı. Mazbata töreninde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhur İttifakı AK Partili belediye meclis üyeleri de mazbatalarını Sertaslan ile birlikte aldılar. Mazbata töreninin ardından Gemlik Belediyesi'ne yürüyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, burada Gemlik Belediyesi çalışanları ile tokalaştı. Tüm belediye çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ve tebrikleri kabul ederek başkanlık makamına doğru ilerleyen Sertaslan'a eşi Gamze Sertaslan ve oğlu Ali Sertaslan'da eşlik etti.

REFIK YILMAZ DEVIR TESLIME KATILMADI

Gemlik'in önceki dönem belediye başkanı Refik Yılmaz, Uğur Sertaslan'ın başkan seçilmesini kabullenemeyerek devir teslim törenine gelmemesi dikkat çekti. Başkanlık mührünü yazı işleri müdüründen alan Sertaslan; 'Çok şükür rabbim nasip etti. Sizlerin sözcülüğünü yapma görevini bana verdiniz. Ama isterdim ki, Gemlik Belediye Başkanının elinden alayım başkanlık mührünü. Devir teslim törenini onunla yapayım. Gemlik, yazı işleri müdürü aracılığı ile devri yapılacak bir kent değil. Bu kente biraz saygısı olan birinin her türlü riski göze alıp Gemlik Belediye Başkanı olarak, belediye başkanlığı makamını teslim etmesini beklerdim. Yinede canı sağolsun, canları sağolsun. Belli ki birşeyden çekinmiş. Sıkıntılı bir süreç sonunda gelmişti başkanlık görevine. 8 yıl boyunca kentte belediye başkanlığı yapmıştır. Onun az yaptığını çok yapmak suretiyle devam edeceğiz görevimize. Allah yar ve yardımcımız olsun.' dedi.

Kaynak: DHA