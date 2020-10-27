Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için yağış uyarısı
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Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için yağış uyarısı

27.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:28
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yağışın görüleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine düşeceği uyarısı yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yağışın görüleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine düşeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'den itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte Bursa'dan başlayarak bölgede yağışlı havanın etkisi hissedilecek.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın da etkisiyle şu anda yüksek olan hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerileyeceği belirtildi.

Yarın öğleden sonra Bursa'da beklenen yağışın, bir sonraki günden itibaren 4 gün boyunca Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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