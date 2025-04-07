Bursa deprem mi oldu? 7 Nisan Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresindeki depremleri listeleyerek vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor. Kendi bölgesinde yaşanan depremleri merak edenler, AFAD'ın güncel deprem listesine başvurabilir. 7 Nisan en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu ve az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, en son deprem kaç şiddetinde oldu?
Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 7 Nisan az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
BURSA'DA DEREM OLDU
Tarih-saat 07 Nisan 2025 20:39:59 itibariyle Mustafakemalpaşa ( Bursa ) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bursa deprem haberleri 07 Nisan 2025..Bursa AFAD son depremler ve Bursa Kandilli son dakika deprem listesi..
99 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 20.39'da oldu.
Deprem bölgede paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
Detay: https://t.co/p03z2ermkS @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi