Bursa deprem mi oldu? 7 Nisan Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesinden takip edebilirsiniz. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle, depremler sık sık meydana gelebiliyor. 7 Nisan az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

BURSA'DA DEREM OLDU

Tarih-saat 07 Nisan 2025 20:39:59 itibariyle Mustafakemalpaşa ( Bursa ) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

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99 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 20.39'da oldu.

Deprem bölgede paniğe neden oldu.