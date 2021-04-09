Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü
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Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü

İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE - Haberler | Güncel

Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çeşitli hediyeler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü

ŞIRNAK - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çeşitli hediyeler, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Beytüşşebap ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine koliler dolusu kitap, oyuncak ve zeka oyunları takımı gönderildi. Kolileri açıp oyuncak ve kitapları öğrencilere dağıtan sınıf öğretmeni İrem Çeri, hediyeleri gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü
Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü
Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü
Bursa'dan Şırnak'a destek köprüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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