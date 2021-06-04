Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü Kestel Belediyesi Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı Bursa'nın Kestel Belediyesi ile Kosova'nın Podujeva Belediye'sinin kardeşlik köprülerinin ilk temeli atıldı.

Bursa'dan Kosova'ya kardeşlik köprüsü

Kestel Belediyesi Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzaladı

BURSA - Bursa'nın Kestel Belediyesi ile Kosova'nın Podujeva Belediye'sinin kardeşlik köprülerinin ilk temeli atıldı. "Kardeş Şehir Protokolü" ile kurulan gönül bağının her alanda güçlenerek ve büyüyerek artacağını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, özellikle gelecek nesiller için fidan ektiklerini söyledi.

Balkan coğrafyasında kardeşlik bağlarını sosyal ve kültürel çalışmalarla güçlendiren Kestel Belediyesi ile Kosava Podujeva Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzaladı.

Kestel'in doğa ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı özel ziyaretten çok etkilenen Kosava Podujeva Belediye Başkanı ve beraberinde ki heyet gösterilen dostluk ve sıcak ev sahipliği için teşekkür etti.

Tanıtım ve tanışma ziyaretlerinin ardından iki belediye arasında Meclisi Salonu'nda kardeş şehir protokolü imzalandı.

"Bu protokol ile karşılıklı işbirliği kapısını araladık"

Bursa Kosova Fahri Konsolosu Fahrettin Gülener ve Kosova Bursa Kültür Koordinatörü Recep Gündüz ve Kosovalı misafirlerin katıldığı tören de konuşan Kestel Belediye Başkanı Önde Tanır, "Belediyemiz ile görüşmelerimiz neticesinde bugün tabiri caizse uzun yıllar arkamızda güzel bir hizmet diye anacağımız bir fidan diktik. Aynı duyguları, aynı kültürü ve aynı geçmişi paylaşan iki halkın torunları olarak imzalamış olduğumuz protokolle bu birlikteliği devam ettireceğiz. İnşallah bu protokolümüzle gelecek zaman dilimlerinde tarımda, turizmde ve ticarette karşılıklı işbirliğinin de kapısı aralanmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği protokolü İnşallah gelecek nesiller adına da köprü olacak." şeklinde konuştu.

"Ayrıcalıklı ve mutlu hissediyorum"

Türk misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Podujeva Belediye Başkanı Shepejtim Bulliqi, "Bursa'ya da ilk defa geliyorum ve hakikaten kendimi ayrıcalıklı ve mutlu hissetmekteyim. Böyle güzel bir ilçede bulunmaktan, Kestel Belediye Başkanımız ve kıymetli dostlarımızla birlikte bulunmaktan gerçekten memnunum. Güzel bir adım atarak güzel bir iş birliği yaptığımıza inanıyorum. Ben de en kısa zamanda Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır başta olmak üzere diğer meclis üyelerini Kosova'da ağırlamak istiyorum. Bugün adımın attığımız bu iş birliğinin İnşallah zaman içerisinde somut verilerin alınacağına inanıyoruz. Kosova Türkiye halkı olarak gerçekten çok büyük benzerliklerimiz ve ortak noktalarımız var. Kültürümüz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz var bunlar üzerinde karşılıklı faydaya dayanacak adımların başkanla birlikte atacağınıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş