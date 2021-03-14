Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
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Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı

14.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:45
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan tırın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken tırın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde tıra yetişemediğini, tırın 4'lü flaşörlerini yaktığını anlattı. Kazanın ardından büyük bir şans eseri yara almadan kurtulan tır şoförü Faruk E., "Aracımın frenleri patladı. Selektör yapıp kornaya basarak seyrettim. Kırmızı ışık yandığı için araçlar kaçamadı. Çarpmaya engel olamadım. Çok üzgünüm" demişti.

Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen kazada, 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü tır, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada freni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü tır önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen tır burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan tır yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken, 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Faruk E., sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" dedi.

Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Freni patlayan tır faciaya saniyeler kala böyle görüntülendi

4 kişinin öldüğü 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan tırın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan tırın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken tırın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde tıra yetişemediğini, tırın 4'lü flaşörlerini yaktığını anlattı.

-İHA-

Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki tır faciasına saniyeler kala yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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