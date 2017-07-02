Bursa'daki Kazada Ölen Esnaf Zonguldak'ta Toprağa Verildi

BALIKESİR'e tatile giderken Bursa'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden esnaf 61 yaşındaki Nevzat Demirel'in cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi.



Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Bursa- İzmir Kavşağı Minteks Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak'tan, Balıkesir'e tatile giden Nevzat Demirel yönetimindeki 67 EL 888 plakalı otomobil, Minteks Kavşağı'nda yol kenarına park eden 28 yaşındaki Enis Kansız yönetimindeki 41 GG 376 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Nevzat Demirel ve otomobilde bulunan Serpil Turan olay yerinde yaşamını yitirirken, 49 yaşındaki Murat Turan, 17 yaşındaki Alper Turan, 9 yaşındaki Furkan Turan ve Nevzat Demirel'in eşi Fatma Demirel ise ağır yaralandı. Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Nevzat Demirel memleketi Zonguldak'a getirildi. Kentte esnaflık yapan Nevzat Demirel'in cenazesi evinde helallik alınmasının ardından Acılık Hz. Ali Camii'ne getirildi. Demirel'in tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş atkısı konuldu. Cenazeye, Demirel'in yakınlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve vatandaşlar katıldı.



Demirel'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çaydamar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. - Zonguldak