Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
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Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü

20.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:37

Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen yangında karton fabrikası küle döndü.

Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen yangında karton fabrikası küle döndü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karton fabrikasında, nedeni henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. İçerisinde çok fazla yanıcı madde olması nedeniyle yangın kısa süre kartonlara sıçrayarak büyüdü.

Ovaazatlı Mahallesi'ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının diğer bölgelere sıçramaması için çevrede önlem alınırken ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürülme çalışmalarına geçildi. Yangında maddi hasar oluşurken, soğutma çalışmaları halan devam ediyor.

Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü
Bursa'daki karton fabrikası alev alev yanarak küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

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