Bursa'da zincirleme kaza
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Bursa'da zincirleme kaza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da zincirleme kaza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normele döndü.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa yönüne giden 16 CKE 04 plakalı kamyonete, aniden yavaşlayınca arkasından gelen 34 BU 2462 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışan araçlara yine aynı şeritten gelen 16 BRU 122 ve 06 KIT 40 plakalı otomobiller çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan 16 KOA 75 plakalı kamyonete de şerit değiştirdiği sırada yine arkasından gelen 16 SNT 46 plakalı otomobil çarptı. 6 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik akışının sağlanamadığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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