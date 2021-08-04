Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
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Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı

Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bindiği yolcu minibüsünde arka koltuğa saklanan kimliği belirsiz kişi, şoförün aracı son durakta park etmesinin ardından saklandığı yerden çıkarak, 500 lirayı aldı.

Bursa'da bindiği yolcu minibüsünde arka koltuğa saklanan kimliği belirsiz kişi, şoförün aracı son durakta park etmesinin ardından saklandığı yerden çıkarak, 500 lirayı aldı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Güzelyalı hattında sefer yapan yolcu minibüsünün şoförü Osman Çelik, kent merkezinden aldığı yolcuları İDO durağında indirdi. Çelik, son durağa geldiğinde tüm yolcuların indiğini düşünerek, kendisi de minibüsten indi. Yaklaşık 5 dakika sonra minibüse geri gelen Çelik, araçtaki 500 liranın yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine araç güvenlik kameralarını izleyen Çelik, kimliği belirsiz bir şüphelinin minibüsün en arka koltuğunda saklandığını ve daha sonra paraları aldığını gördü. Hırsızın güvenlik kamerası olmasına rağmen rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Osman Çelik, "Aldığım yolcuları Güzelyalı ilçesindeki İDO durağına bıraktım. Burada herkesin indiğinden emin olduktan sonra ben de dolmuştan indim. Yaklaşık 5 dakika dışarıda oyalandıktan sonra yeni sefer için tekrar dolmuşa bindim. Araçtaki parayı yanıma almamıştım ve o paranın yerinde olmadığını fark ettim. Aracımda 5 tane güvenlik kamerası var. Hemen cep telefonumdan kameraları izlemeye başladım. Kamera görüntülerinde bir kişinin arka koltukta saklandığını gördüm. Ben bunu hiçbir şekilde fark etmemişim. Sonra bu kişi önce arka kapıyı zorladı açamayınca ön tarafa yöneldi. Paraları fark edince paraları alıyor. Araba zaten dışarıdan kilitlendiği için arka kapıyı açamıyor o yüzden ön tarafa atlayıp ön kapıdan çıkıyor. Bu kişinin yakalanması için şikayetçi oldum ve bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi. - BURSA

Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı
Bursa'da yolcu gibi bindiği minibüste böyle hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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