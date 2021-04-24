Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu

Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve Uludağ'ın zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şelale oluştu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve Uludağ'ın zirvelerindeki karların erimesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şelale oluştu.

Geyikli Baba Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu Babasultan köyünde günlerdir etkili olan sağanak yağış ile birlikte Uludağ'ın zirvelerindeki karlar da eriyince şelale oluştu. Metrelerce yükseklikten düşen su, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Daha önce böyle bir şelalenin olmadığını söyleyen köylüler, hem şaşırdı hem sevindi.

Babasultan Köyü Muhtarı Fahri Çelik, şelalenin yoğun yağışların ardından oluştuğunu söyledi. Çelik, "Ben doğduğumdan beri bu köydeyim, ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Oluşan bu şelale köyümüze güzellik kattı. İnşallah arkası kesilmez ve devamlı akar." dedi.

Şelalenin oluştuğunu duyan köylüler, heyecanla yeni oluşan şelaleyi görmeye gelip fotoğraflarını çekiyorlar.

Köyünde şelalenin oluştuğunu duyan Serkan Yeşil, "Son birkaç gündür köyümüzde bu şelale oluşmuş. Normalde ben köyde yaşamıyorum ama bu olay beni çok şaşırttı ve gelip bu güzelliği görmek istedim. İnşallah sonu gelmez" dedi. - BURSA

Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu
Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Vedat Bilgin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da yoğun yağış sonrası 15 metrelik şelale oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 11:12:24. #1.14#

title