Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı
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Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı

İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER - Haberler | Güncel

Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı -Uzun bir aradan sonra barajların doluluk oranı yüzde elli seviyesine ulaştı Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da mart ayının sonlarında etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başlayan...

Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı

-Uzun bir aradan sonra barajların doluluk oranı yüzde elli seviyesine ulaştı

BURSA - Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da mart ayının sonlarında etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Son yağışlarla birlikte iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 14.5 artış göstererek yüzde 37'den 51.5'e yükseldi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın yaklaşık 7.5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 51.5 oldu. Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile kasım ayının ortalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. Uludağ'da eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da artıracağı kaydedildi.

Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı
Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı
Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı
Bursa'da yağışlar sevindirdi, son yağışlarla birlikte su seviyesi 2 aylık arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

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