Bursa'da Traktör Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktörün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.



Süleyman Demirtaş'ın kullandığı 16 MEJ 12 plakalı traktör, Bursa-Yalova karayolu Gemlik girişinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın dorsesine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan sürücü Demirtaş ile Hacer Demirtaş, Ayhan Can, Hülya Seyrek, Aynur Yıldız ve Zaide Gür yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.