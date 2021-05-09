Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu

Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Evliyalar şehri Bursa'da ramazan ayında iftar zamanı patlayan ve tüm kentte yankılanan herkesin merak ettiği düzenek böyle görüntülendi.

Evliyalar şehri Bursa'da ramazan ayında iftar zamanı patlayan ve tüm kentte yankılanan herkesin merak ettiği düzenek böyle görüntülendi.

Daha önce saat kulesi etrafında bulunan ve tekerlekli top arabası tarafından gerçekleştirilen top atışının yerini alan ses bombası, itfaiye ekipleri tarafından iftar ve sahur saatinde kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ramazan ayı boyunca tarihi Tophane Meydanında gerçekleşen etkinlik esnasında görevliler tarafından kurulan füze rampası ve ezan vakti faaliyete geçirilen ses bombasının fitili ateşle yakılarak iftar saatinin girdiği haber ediliyor. Ezanın yanı sıra bir gelenek olarak o sesi duymadan orucunu açmak istemeyenler de çıkabiliyor. - BURSA

Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı
Dakikalarca gözyaşı döktü! Başını demir korkuluklara sıkıştıran minik Şifa'yı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:56:07. #1.14#

title