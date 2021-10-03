Bursa'da sahte parayla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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Bursa'da sahte parayla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da sahte parayla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan sahte para getirilerek İnegöl'de piyasaya sürüleceği bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat grup amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin ilçeye geldiği aracı tespit ederek durdurdu.

Araçta bulunan Hüsamettin Y. (35), Sercan Ç. (29) ile Tahsin K'nin (18) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 694 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sercan Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, durdurulan araca takılı ve çalışır halde polis çakar lambası tespit edilmesi üzerine sürücüye 1339 lira ceza uygulandı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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