BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sağanak yağış, Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili oldu.

Sağanak yağış, Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili oldu. Kırsal Yeşildere Mahallesi'nde taşan Kara Dere, 4 evin sular altında kalmasına neden oldu. Ekili alanların da etkilendiği su baskınında, evleri hasar gören aileler tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kırsal Yeşildere Mahallesi Muhtarı Recep Orhan, 'Sel suları sonucu 4 ev sular altında kaldı. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. AFAD ve arama kurtarma ekipleri köyümüze geldiler. Sular nispeten çekildi. Bu arada ilçede bulunan mevsimlik işçilerin kaldıkları çadırlarda da su baskınları meydana geldi. Buradaki aileler ise spor salonuna aktarıldı. Karacabey-Bandırma karayolunda ise bir süre önce kesilen trafik, kontrollü olarak verilmeye başlandı.

İlçedeki Kurşunlu yolu üzerinde ise sel, ağaçları da yerinden alarak götürdü. O anlar da amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı