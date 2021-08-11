Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
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Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu

Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da parkta yürüyen vatandaşlar, 35 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

BURSA'da parkta yürüyen vatandaşlar, 35 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Ölen kişinin vücudunda darp izleri olduğu iddia edilirken, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Kamberler Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu
Bursa'da parkta yürüyen vatandaşlar, ceset buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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