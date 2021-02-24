Bursa'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantarı çalındı
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Bursa'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantarı çalındı

24.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:34
Bursa'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantarı çalındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantları çalındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantları çalındı.

Vanimehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki 16 ZY 0643 plakalı otomobilin lastik ve jantları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Otomobilin lastik ve jantların olmadığını gören kişiler, araç sahibini arayarak durumu bildirdi.

Aracını kaldırım taşları üzerinde gören otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.

Otomobil üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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