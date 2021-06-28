Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil, Karacabey Belediyespor Tesisleri önünde Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Durmuş, yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Durmuş'un cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Hidayet Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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